Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей

Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые предназначались Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet .
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