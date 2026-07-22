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Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей

Польше сделали предложение насчет предназначавшихся Киеву истребителей

Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые предназначались Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet .

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