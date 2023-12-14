Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Отслеживать состояние пациентов не от приема к приему, а в динамике — гораздо лучше Как стало известно сегодня благодаря мэру Москвы Сергею Собянину, проактивное диспансерное наблюдение больных с хронической сердечной недостаточностью будет практиковаться и в 2024 году.
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