ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шестнадцать снарядов «натовского» калибра

Samarium

Читаем практически ежедневно об успешном нанесении ударов по хохляцким местам хранения боеприпасов и боевой техники.... А обстрелы российской территории продолжаются во все более увеличивающемся масштабе практически ежедневно, не говоря уже об обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР....Более полутора лет усиленно трудятся хохляцкие железные дороги, по которым нескончаемым потоком доставляется из сопредельных с украиной стран натовское вооружение, боевая техника, наемники и прочее....Почему все это происходит ??? Мы не способны или не желаем покончить со всем этим???