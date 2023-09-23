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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шестнадцать снарядов «натовского» калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шестнадцать снарядов «натовского» калибра

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ атаковали Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра.

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Комментарии
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Samarium
Читаем практически ежедневно об успешном нанесении ударов по хохляцким местам хранения боеприпасов и боевой техники.... А обстрелы российской территории продолжаются во все более увеличивающемся масштабе  практически ежедневно, не говоря уже об обстрелах городов и сел ДНР и ЛНР....Более полутора лет усиленно трудятся хохляцкие железные дороги, по которым нескончаемым потоком доставляется из сопредельных с украиной стран натовское вооружение, боевая техника, наемники и прочее....Почему все это происходит ??? Мы не способны или не желаем покончить со всем этим???
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