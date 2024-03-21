«Трактор» поставил «Динамо» на грань вылета, Омск одну игру «затащил»

«Трактор» — «Динамо» — 3:2. Счет в серии: 3-0 Четвертьфинальная серия Кубка Гагарина между «Динамо» и «Трактором» после двух упорных встреч в Москве, которые завершились победами челябинского клуба (4:2 и 5:4 ОТ), переместилась на две игры в столицу Южного Урала.