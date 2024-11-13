Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство эффективности правительства США

В заявлении избранного президента говорится, что американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, возглавят Министерство по повышению эффективности правительства при новой администрации Дональда Трампа.
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