Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Жанна Животова По- моему, эта « девушка» такая же, как эти мигранты, что напали на людей в Крокус- сити. Просто у нее автомата не было. И такая же страшная, как те четверо.

radiofree RF Коррупция во всех сферах,отсюда и все беды.Пока с ней не справимся,удачи нам не видать.