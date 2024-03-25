Да, я прекрасно понимаю, что в стране нужно поддерживать межнациональный мир и согласие, только вот не понимаю, почему в своей родной стране мы должны чувствовать себя в постоянной опасности и должны поступаться своими традициями, своими желаниями, своим комфортом и создавать комфорт для людей тех национальностей, которые приехали в Россию из соседних республик и никаким боком не имеют отношения к нашему многонациональному народу.
Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"
Комментарии
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Жанна Животова
По- моему, эта « девушка» такая же, как эти мигранты, что напали на людей в Крокус- сити. Просто у нее автомата не было. И такая же страшная, как те четверо.
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10 час.
radiofree RF
Коррупция во всех сферах,отсюда и все беды.Пока с ней не справимся,удачи нам не видать.
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10 час.
VG
Vasily Golov
Что думает о мигрантах население России?Есть соглашение стран СНГ о безвизовом режиме и Россия обязана исполнять его и пускать всех граждан стран подписантов этого соглашения.Украина воспользовалась пунктом,где сказано о правилах.Не так просто посещать Украину по их правилам.России некогда разрабатывать свои правила.Что скажут страны СНГ или Евросоюза?Такая причина может быть.Ст 1 Национальным законодательством Сторон может предусматриваться введение ограничений на передвижение по их территории упомянутых выше граждан Сторон, иностранных граждан и лиц без гражданства. Статья 2 Граждане Сторон, постоянно проживающие на территории третьих государств, могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории Сторон также без визы.
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9 час.
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