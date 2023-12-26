Каким будет конец 2023 года для каждого знака зодиака: астрологический обзор недели с 25 по 31 декабря Елена ГалицкаяПодходит к концу год, и с ним приходит время для финальных рефлексий, праздников и, конечно же, гороскопов.
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