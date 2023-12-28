Catching its breath E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The S&P 500 may go sideways and catch its breath as we go into year end even though the expectation would be a positive close as we finished the year out.
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