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Военное обозрение

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ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры ВСУ в Кировоградской области

Ночью на территории Кировоградской области Украины прогремели сильные взрывы. Позже украинские паблики сообщили, что взрывы были следствием российских ударов по некоему объекту инфраструктуры, который получил из-за «прилетов» повреждения.

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