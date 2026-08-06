Учёт ветеранов боевых действий начнут вести через ОМС 

Президент утвердил закон с корректировками ФЗ № 326 «Об ОМС», регламентирующих учет застрахованных: внесены категории «ветеран боевых действий» и «член семьи ветерана» для усовершенствования контроля медпомощи.
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