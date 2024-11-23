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«Яблоко»: Шлосберга задержали в связи с заведенным на него уголовным делом

«Яблоко»: Шлосберга задержали в связи с заведенным на него уголовным делом

Лев Шлосберг* был задержан в субботу в рамках расследования возбужденного в отношении него ранее уголовного дела о нарушениях законодательства об иноагентах, которое в отношения политика завели ранее, сообщает Telegram-канал псковского отделения партии «Яблоко».

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