Профессор Анча Баранова назвала эффективный способ защиты от гриппа и COVID-19

Правильный микробиом в кишечнике играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Исследования, опубликованные в журнале Clinical Nutrition, показали, что принятие пробиотиков может быть эффективным в профилактике вирусных заболеваний, включая грипп и COVID-19.
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