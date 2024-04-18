Колумбия выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС и становлении полноправным членом объединения, продвижению ее кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии, сообщается на сайте бразильского МИД.
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