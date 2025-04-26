Мало кто обратил внимание на этот удар России. Проняло даже США. Трамп сразу забыл о Зеленском

Мало кто обратил внимание на этот удар России. Наши Вооружённые силы применили комбинированную атаку по Украине с использованием крылатых и баллистических ракет, а также большого количества беспилотников.
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