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Царьград

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Мало кто обратил внимание на этот удар России. Проняло даже США. Трамп сразу забыл о Зеленском

Мало кто обратил внимание на этот удар России. Проняло даже США. Трамп сразу забыл о Зеленском

Мало кто обратил внимание на этот удар России. Наши Вооружённые силы применили комбинированную атаку по Украине с использованием крылатых и баллистических ракет, а также большого количества беспилотников.

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ВТ
Владимир Тимошков
Когда по Банковой пиз данут?
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12 час.
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