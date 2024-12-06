Банда Муслима: За кого вступился Кадыров, пойдя против Бастрыкина и Колокольцева? Досье

Evgenija Palette Этот самопровозглашенный "царёк" давно уже суетится в своем карманном ЦАРСТВЕ, в надежде выйти на оперативный простор - во власть в России...

Дмитрий Гурин Ну Рамзан не самопровозглашенный "царек", тут вы сильно ошибаетесь, а поставленный советом старейшин основных "семей" ЧР. Вот перед ними он и отвечает. Видимо после прилета ВВП у Рамзана берега поплыли.... Свои ему пистон то вставят, не на публике конечно, но вот ответить перед всеми он обязан иначе.. он не джигит а "мохь хьоькхуш верг" а если по Русски просто "балабол".