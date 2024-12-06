Дело "банды Муслима", которая кошмарила жителей Москвы, обсуждается на федеральном уровне и всё из-за того, что защитников русского народа уличили в "неэффективной работе".
Банда Муслима: За кого вступился Кадыров, пойдя против Бастрыкина и Колокольцева? Досье
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Evgenija Palette
Этот самопровозглашенный "царёк" давно уже суетится в своем карманном ЦАРСТВЕ, в надежде выйти на оперативный простор - во власть в России...
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18 час.
Дмитрий Гурин
Ну Рамзан не самопровозглашенный "царек", тут вы сильно ошибаетесь, а поставленный советом старейшин основных "семей" ЧР. Вот перед ними он и отвечает. Видимо после прилета ВВП у Рамзана берега поплыли.... Свои ему пистон то вставят, не на публике конечно, но вот ответить перед всеми он обязан иначе.. он не джигит а "мохь хьоькхуш верг" а если по Русски просто "балабол".
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18 час.
Evgenija Palette
Выбрать-то его выбрали ( советом старейшин)... Это знают все. Но МАЛО, КТО ЗНАЕТ, ЧТО САМ ОН СЕБЯ ДАВНО СЧИТАЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ ЛИДЕРОМ, И НЕ ТОЛЬКО В ЧЕЧНЕ... Оттого и "прокалывается" он без конца со своими советами, когда его не просят... и вопросы касаются только России...
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18 час.
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