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В Самаре состоялась «Библионочь-2024»

В Самаре состоялась «Библионочь-2024»

Детская библиотека № 25 в Самаре стала местом проведения всероссийской акции "Библионочь-2024". В рамках мероприятия состоялось множество интересных мероприятий, которые были организованы для детей и взрослых.

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