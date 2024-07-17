Кайри Ирвинг перенес операцию в связи с переломом руки. Он должен восстановиться к тренировочному лагерю

Защитник «Далласа» получил травму во время тренировки в начале этого месяца. «Мэверикс» не предоставили график, по которому Ирвинг будет допущен к возобновлению баскетбольной активности, но источники ESPN выразили оптимизм в отношении того, что он восстановится и примет участие в тренировочном лагере примерно через 2,5 месяца.