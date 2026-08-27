В Симферополе и Симферопольском районе проверили ход благоустройства общественных пространств

Ваш браузер не поддерживает видео. Представители Народного фронта Крыма и сотрудники муниципальных образований проверили ход благоустройства двух общественных территорий в Симферополе и Симферопольском районе.
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