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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферополе и Симферопольском районе проверили ход благоустройства общественных пространств

В Симферополе и Симферопольском районе проверили ход благоустройства общественных пространств

Ваш браузер не поддерживает видео. Представители Народного фронта Крыма и сотрудники муниципальных образований проверили ход благоустройства двух общественных территорий в Симферополе и Симферопольском районе.

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