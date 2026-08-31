Цены на нефть растут 31 августа после удара США по иранскому острову Ларак

Торговая неделя 31 августа началась ростом цен на нефть более чем на 2%. Котировки поднялись после того, как США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе, а Иран ответил атаками на американские военные базы в Иордании.