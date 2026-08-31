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Цены на нефть растут 31 августа после удара США по иранскому острову Ларак

Цены на нефть растут 31 августа после удара США по иранскому острову Ларак

Торговая неделя 31 августа началась ростом цен на нефть более чем на 2%. Котировки поднялись после того, как США нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе, а Иран ответил атаками на американские военные базы в Иордании.

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