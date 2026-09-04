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Белка обожает арбузы

Белка обожает арбузы

Не только люди любят есть арбузы. Домашняя белка по кличке Груня обожает эту ягоду. Как только грызун видит лакомство, то не может найти себе места.

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