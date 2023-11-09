Военные РФ стали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) в паре с артиллерией во время атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой, заявил в беседе с РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.