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Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается"

Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается"

Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается". Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье отметил, что, согласно прогнозам учёного, по окончании "времени воевать" нас ждёт время жить.

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