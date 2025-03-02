Вот и переворот. Математик Кваша рассчитал участь Зеленского. "Время воевать заканчивается". Журналист Царьграда Олег Беликов в своей статье отметил, что, согласно прогнозам учёного, по окончании "времени воевать" нас ждёт время жить.
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