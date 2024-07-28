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Царьград

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В Чите из окна 5 этажа выпал шестилетний ребенок

В Чите из окна 5 этажа выпал шестилетний ребенок

Шестилетний ребенок выпал из окна 5 этажа жилого дома в Центральном районе Читы.В Чите произошло трагическое событие, из окна с 5-го этажа выпал ребенок 2018 года рождения.

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