Стало известно, кто помогает P. Diddy в тюрьме и смогут ли избежать наказания Бейонсе и Jay-Z

Недавние разоблачения о вечеринках рэпера P. Diddy вызвали широкий общественный резонанс. Обвинения в изнасилованиях, торговле людьми и убийствах конкурентов шокировали публику, и многие надеются на справедливое наказание для звезды.
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