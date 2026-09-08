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Царьград

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Кардиолог Байдина выявила риск раннего инсульта у молодежи в мегаполисах

Кардиолог Байдина выявила риск раннего инсульта у молодежи в мегаполисах

Кардиолог Валентина Байдина из "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге предупредила о риске раннего инсульта у молодых людей.

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