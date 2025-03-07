Макрон сообщил о готовности к переговорам с Путиным в "подходящий момент"

Global Look Press/Dominik Butzmann/Dominik Butzmann/BMWK/photothek. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда наступит "подходящий момент".
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