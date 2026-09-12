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Мировое обозрение

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Путин, Си и Моди взялись за руки, продемонстрировав единство на саммите БРИКС

Путин, Си и Моди взялись за руки, продемонстрировав единство на саммите БРИКС

Публичный жест, который обошёл мировые ленты: Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди взялись за руки перед участниками саммита БРИКС в Нью-Дели.

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