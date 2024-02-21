Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Наконечный
    причем здесь Михалков?Правнучка Гагарин...
  • Сергей ЕВ
    С автором статьи согласен, что Украина вообще не должна существовать. Враги России должны быть уничтожены, а ВС Росси...Харьков будут бра...
  • Сергей ЕВ
    Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОПереговоров с НАТ...

Демократия и западные ценности – во всей красе: США сказали, кто у них «в меню» - Блинкен объяснил, за что могут «схарчить» целые страны

Демократия и западные ценности – во всей красе: США сказали, кто у них «в меню» - Блинкен объяснил, за что могут «схарчить» целые страны

  Америка решила говорить с этим миром напрямую, и поэтому просто указала прямо, кого «сожрут» первыми, причём – сделала это в буквальном смысле слова: госсекретарь США Энтони Блинкен, который как раз уполномочен говорить от лица американского государства по вопросам внешней политики, что некоторые страны, которые по удивительному совпадению вместе с Америкой, будут «сидеть за столом», а вот другие страны, которые не хотят быть в американской «системе» – те окажутся «в меню», то есть, проще говоря – «на столе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх