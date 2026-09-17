РИА Новости: 107 депутатов на Украине попались на коррупции с начала СВО

Обвинения, связанные с коррупцией, предъявили 107 депутатам Верховной рады, областных и городских советов на Украине с начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.
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