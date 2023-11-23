Роснедра: разведанные запасы нефти в 2023 году могут увеличиться на 470 млн тонн Наталья МарковаРоснедра или Федеральное агентство по недропользованию ожидает высоких результатов от геологоразведки в 2023 г.
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