Как уже писал ранее, с насыщением фронта нашими резервами из числа опытных подразделений, картина приграничного сражения в Курской области начала меняться.
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Как уже писал ранее, с насыщением фронта нашими резервами из числа опытных подразделений, картина приграничного сражения в Курской области начала меняться.
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