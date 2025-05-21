Председатель Комитета по регулированию Российской Федерации Вячеслав Тимченко сообщил, что новый сенатор и бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов выступил с заявлением, в котором объявил о своем вхождении в состав Комитета Совета Федерации по обороне.
Совфед превращается в кунсткамеру для «не справившихся» — или дает им шанс обрести второе дыхание?
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
СФ не превращается, а давно это самая камера для не способных ни на что политиканов. Зачем им в мягком кожаном кресле, где сладко дремать, с высоченной зарплатой и прочими вкусняшками-второе дыхание ??? ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ. Хватит делать вид, что работаешь, здесь это не обязательно...
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8 час.
СК
Степан Капуста
В Советской Армии для очень престарелых высших военачальников существовала т.н. "райская группа" - своеобразный орган "Генеральных инспекторов", которые якобы возглавляли проводимые МО СССР инспекторские проверки войск. Участие в ней было пожизненным. Новое - хорошо забытое старое...
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8 час.
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