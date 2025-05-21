Вот история
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот история

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    В Советской Армии для очень престарелых высших военачальников существовала т.н. "райская группа" - своеобразный орган...Совфед превращает...
  • Владимир Моргунов
    СФ не превращается, а давно это самая камера для не способных ни на что политиканов. Зачем им в мягком кожаном кресле...Совфед превращает...
  • Leonid PlиGin
    Аффтар - мында не русская! Что такое суверенный монитор? Переведи на русский язык, если можешь? Монитор - это телевиз...Новая цель спецоп...

Совфед превращается в кунсткамеру для «не справившихся» — или дает им шанс обрести второе дыхание?

Совфед превращается в кунсткамеру для «не справившихся» — или дает им шанс обрести второе дыхание?

﻿﻿Председатель Комитета по регулированию Российской Федерации Вячеслав Тимченко сообщил, что новый сенатор и бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов выступил с заявлением, в котором объявил о своем вхождении в состав Комитета Совета Федерации по обороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
СФ не превращается, а давно это самая камера для не способных ни на что политиканов. Зачем им в мягком кожаном кресле, где сладко дремать, с высоченной зарплатой и прочими вкусняшками-второе дыхание ??? ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ. Хватит делать вид, что работаешь, здесь это не обязательно...
Ответить
8 час.
СК
Степан Капуста
В Советской Армии для очень престарелых высших военачальников существовала т.н. &quot;райская группа&quot; - своеобразный орган &quot;Генеральных инспекторов&quot;, которые якобы возглавляли проводимые МО СССР инспекторские проверки войск. Участие в ней было пожизненным. Новое - хорошо забытое старое...
Ответить
8 час.
наверх