Совфед превращается в кунсткамеру для «не справившихся» — или дает им шанс обрести второе дыхание?

ВМ

Владимир Моргунов

СФ не превращается, а давно это самая камера для не способных ни на что политиканов. Зачем им в мягком кожаном кресле, где сладко дремать, с высоченной зарплатой и прочими вкусняшками-второе дыхание ??? ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ. Хватит делать вид, что работаешь, здесь это не обязательно...