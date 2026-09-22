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Царьград

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Лантратова взяла на контроль отопление для 600 жителей Якутии

Лантратова взяла на контроль отопление для 600 жителей Якутии

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла под контроль ситуацию с отсутствием отопления для 600 жителей поселка Хани в Якутии.

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