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Роман Ротенберг: «Нельзя думать о сериях, даже победных. Думаем о каждой игре – это как отдельная схватка в дзюдо. Как меня отец учил: если чуть расслабился, соперник может одним движением сделать иппон»

– Насколько приятно прервать серию ЦСКА? У команды 11 побед подряд было.  – Мы больше думаем, как нам улучшить свою игру.

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