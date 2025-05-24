Задержан водитель попавшего в ДТП в Ногинске микроавтобуса

Задержан водитель микроавтобуса, столкнувшегося с легковыми автомобилями на трассе М-12 в Ногинске Московской области, в результате чего двое погибли и восемь человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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