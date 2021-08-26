Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет Александр АлексеенкоМинздрав РФ ввел новые правила и методические рекомендации касательно порядка проведения вакцинации россиян в возрасте старше 60 лет от коронавирусной инфекции.
Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет Александр АлексеенкоМинздрав РФ ввел новые правила и методические рекомендации касательно порядка проведения вакцинации россиян в возрасте старше 60 лет от коронавирусной инфекции.
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