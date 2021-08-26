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Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет

Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет

Минздрав ввел новые правила вакцинации россиян старше 60 лет Александр АлексеенкоМинздрав РФ ввел новые правила и методические рекомендации касательно порядка проведения вакцинации россиян в возрасте старше 60 лет от коронавирусной инфекции.

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