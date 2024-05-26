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Медведев ответил на слова Сикорского об угрозе удара США по российским позициям

Медведев ответил на слова Сикорского об угрозе удара США по российским позициям

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил напугать собственных хозяев в лице Соединенных Штатов, заявив о том, что в самом начале российской спецоперации США якобы пригрозили России ударом по позициям на Украине.

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