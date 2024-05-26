Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил напугать собственных хозяев в лице Соединенных Штатов, заявив о том, что в самом начале российской спецоперации США якобы пригрозили России ударом по позициям на Украине.
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