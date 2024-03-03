Взлёты и падения: Кучеров набрал 105-е очко в сезоне, Бобровский обошёл Гашека, а Кузнецова выставили на драфт отказов

Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем», а Артемий Панарин отметился ассистентстким дублем и вышел на чистое пятое место в гонке бомбардиров.
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