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Добрый Мир

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Путин сорвал план США. Запад в отчаянии ищет оправдание своему провалу. На кого он переложил вину за конфликт в Европе?

Путин сорвал план США. Запад в отчаянии ищет оправдание своему провалу. На кого он переложил вину за конфликт в Европе?

© РИА Новости Владимир ТрефиловСегодня 10K прочитали НАТО заявила, что Пекин, поддерживая Москву, разжигает войну в Европе.

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