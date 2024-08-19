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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Актаныш районы башлыгы район җитәкчелеге белән мәктәпләрнең уку елына әзерлеген карады

Актаныш районы башлыгы Ленар Зарипов, район башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Әнвәрова һәм мәгариф идарәсе җитәкчелеге мәктәпләрнең яңа 2024-2025 нче уку елына әзерлеге белән танышты.

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