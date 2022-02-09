Закон и Порядок

135 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • МИХАИЛФЕДОР Два человека
    РОССИЯ ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРИТ!! НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!! БОИТСЯ ЗА СВОИ БОГАТСТВО!!КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ  ЗА ГРАНИЦЕЙ!!!!!???Контрсанкции: Что...
  • Александр Рожков
    Еще икнется нам развал СССР. А виновники награждены и здравствуют. Из тех, кого Бог не прибрал.В приграничные с ...
  • Александр Рожков
    Шизофрения нашей политики.Гибридная торговл...

Месячник унижения Европы продолжается! Еврокирдык быстро приближается

Месячник унижения Европы продолжается! Еврокирдык быстро приближается

Хозяин Вселенной публично унизил Германию в присутствии канцлера ФРГ. -Хрен вам на всё ваше поросячье рыло, а не дешевый российский газ через Северный поток, – зло переплюнул через губу Гегемон, даже не взглянув на потомка гордых тевтонов, – снесём нахрен, как не было! -Господин президент! – удивленно спросила англосаксонская журналистка, – как же вы сможете это сделать? Ведь труба под контролем Германии! -Поверьте, мы сделаем это! – осклабился Хозяин Вселенной, опять же не удостоив своего германского визави даже взгляда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх