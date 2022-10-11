Русский танкист рассказал, как ракетные комплексы НАТО Javelin убивают украинских солдат

Русский танкист, принимающий участие в военной спецоперации на Украине своими глазами увидел, как западный ракетный комплекс "Джавелин" оторвал голову украинскому военнослужащему во время запланированного выстрела в сторону позиций русской армии.
Русский танкист, принимающий участие в военной спецоперации на Украине своими глазами увидел, как западный ракетный комплекс "Джавелин" оторвал голову украинскому военнослужащему во время запланированного выстрела в сторону позиций русской армии.
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