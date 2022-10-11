Царьград

4 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    у нас нет дорог,бить некуда"Бить по дорогам!...
  • ММ
    Они и так нападают. Надо в ответ ковровые бомбардировки приграничных и прифронтовых областей Украины делать!В Польше посовето...
  • sylpfide sylpfide
    Хрен он угадал, что Россия не сможет использовать разбитые дорого. Они у нас всегда "стратегические", нам не впервой."Бить по дорогам!...

Русский танкист рассказал, как ракетные комплексы НАТО Javelin убивают украинских солдат

Русский танкист рассказал, как ракетные комплексы НАТО Javelin убивают украинских солдат

Русский танкист, принимающий участие в военной спецоперации на Украине своими глазами увидел, как западный ракетный комплекс "Джавелин" оторвал голову украинскому военнослужащему во время запланированного выстрела в сторону позиций русской армии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх