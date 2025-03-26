В Нижнем Новгороде пока не планируют отключать отопление в домах. Обычно это делают при достижении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней, заявили корреспонденту сайта pravda-nn.
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