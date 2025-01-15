По данным ЦГМС в Волгоградской области 15 января: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный: днем 5-10 м/с, местами порывы 10-14 м/с.
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 15 января: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный: днем 5-10 м/с, местами порывы 10-14 м/с.