«Краснодар» – зимний чемпион РПЛ, поражения «Барсы» и «Челси», «Сити» победил без Холанда, рекордный контракт в истории спорта, Овечкин не забил в 10 играх, Морено может возглавить «Сочи» и другие новости

Лена Мисько

Подводная лодка | Ла Лига «Жирона», конечно, никакой не «Лестер». Пока рано, настаиваю. Но то, как сыграла на «Монжуике», заслуживает восхищения. И дело не в победе. Когда у «Жироны» ничего не получалось, а «Барса» поджимала, команда Мичела не сдалась. Терпеливо ждала шанс. Показала характер. А вот когда у них пошло, сдалась именно «Барса». Это не дело, хотя забивать могли и три, и, возможно, и четыре. Я снова не понял замены Хави. Выход Ямаля – очевидно, он ждал, что Мигель выдохнется и перестанет идти вперед. Не перестал. Бальде – попытка остановить Цыганкова, но, мне кажется, слишком поздняя. А когда перед третьим голом вышел Фермин, я подумал: «Ого, Хави, оказывается, хочет выиграть». Не хватало такого моторчика, но снова поздно. Это не тот матч, за который Хави надо ругать. Нет, «Барса» вполне наиграла на ничью. И да, теперь в матче с «Жироной» это комплимент. Кажется, лучший показатель их крутости.