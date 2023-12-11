1. «Краснодар» благодаря голу Кривцова на 90-й вырвал победу у ЦСКА (1:0) в центральном матче 18-го туре Мир РПЛ.
«Краснодар» – зимний чемпион РПЛ, поражения «Барсы» и «Челси», «Сити» победил без Холанда, рекордный контракт в истории спорта, Овечкин не забил в 10 играх, Морено может возглавить «Сочи» и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Подводная лодка | Ла Лига «Жирона», конечно, никакой не «Лестер». Пока рано, настаиваю. Но то, как сыграла на «Монжуике», заслуживает восхищения. И дело не в победе. Когда у «Жироны» ничего не получалось, а «Барса» поджимала, команда Мичела не сдалась. Терпеливо ждала шанс. Показала характер. А вот когда у них пошло, сдалась именно «Барса». Это не дело, хотя забивать могли и три, и, возможно, и четыре. Я снова не понял замены Хави. Выход Ямаля – очевидно, он ждал, что Мигель выдохнется и перестанет идти вперед. Не перестал. Бальде – попытка остановить Цыганкова, но, мне кажется, слишком поздняя. А когда перед третьим голом вышел Фермин, я подумал: «Ого, Хави, оказывается, хочет выиграть». Не хватало такого моторчика, но снова поздно. Это не тот матч, за который Хави надо ругать. Нет, «Барса» вполне наиграла на ничью. И да, теперь в матче с «Жироной» это комплимент. Кажется, лучший показатель их крутости.
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13 час.
Максим Комаров
Молодцы, Краснодар! Проявили характер. ЦСКА, очевидно, бензина не хватило, чтобы до ничейного результата доехать. Тоже, весьма достойно себя показали.
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13 час.
Максим Комаров
Чемпионат России ушел в отпуск, все вопросы отложены на весну. Это и титул, и тройка призеров, и неудачники. У меня нет прогноза ни на одну позицию в итоговой позиции. Плотность высокая, изменения в командах грядут. Очевидно, что Зенит потеряет одного или нескольких ведущих футболистов, приобретет кого-то. Краснодару и ЦСКА нужно усиление. Даже количественное. Динамо менее нуждается, Личка будет доводить настройки. Спартак, как всегда, непонятно. Кто-то уйдет, кто-то придет, тут больше всех вопросов. Не сказал последнего слова Галактионов. Думаю, что эти команды - очевидный круг претендентов на места в первой пятёрке. Если не произойдет чего-то неординарного. Но пока в воздухе не витает.
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11 час.
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