Минпросвещения РФ попросило предоставить школьным учителям отсрочку от мобилизации

РИАМО - 14 окт. Статс-секретарь – заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что Минпросвещения РФ направило ходатайство в правительство страны о предоставлении отсрочки от мобилизации для школьных преподавателей, сообщает ТАСС.