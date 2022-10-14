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Минпросвещения РФ попросило предоставить школьным учителям отсрочку от мобилизации

Минпросвещения РФ попросило предоставить школьным учителям отсрочку от мобилизации

РИАМО - 14 окт. Статс-секретарь – заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что Минпросвещения РФ направило ходатайство в правительство страны о предоставлении отсрочки от мобилизации для школьных преподавателей, сообщает ТАСС.

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