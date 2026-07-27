БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливный кризис: НПЗ в России должно быть больше, чем беспилотников у Европы

Топливный кризис: НПЗ в России должно быть больше, чем беспилотников у Европы

Поддержано президентом, погребено бюрократией — повторят ли мини-заводы судьбу всего малого предпринимательства Юрий Енцов Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Юрий Горохов Идея создания сети малых нефтеперерабатывающих предприятий поддержана на государственном уровне.

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Комментарии
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алекс кузь
Пробуржуазная бригада новака не способна решать задачи снабжения нефтепродуктами рынок сбыта рф. Но , других менеджеров в рф нет.
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1 м.
Maxim
если прямогон сдавать на большие НПЗ, теряется сам смысл реформы, мини-НПЗ должны делать готовый товарный высокий октан: поставить техзадание НИИ - разработать технологию .. как появились молкоматы: молзаводы фермерам платили мало, вот они сами напрямую начали продавать через молкоматы в магазах ..
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1 м.