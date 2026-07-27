Топливный кризис: НПЗ в России должно быть больше, чем беспилотников у Европы

Пробуржуазная бригада новака не способна решать задачи снабжения нефтепродуктами рынок сбыта рф. Но , других менеджеров в рф нет.

Maxim

если прямогон сдавать на большие НПЗ, теряется сам смысл реформы, мини-НПЗ должны делать готовый товарный высокий октан: поставить техзадание НИИ - разработать технологию .. как появились молкоматы: молзаводы фермерам платили мало, вот они сами напрямую начали продавать через молкоматы в магазах ..