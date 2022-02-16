В МОК усомнились в присутствии Валиевой на следующей пресс-конференции

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что российская фигуристка Камила Валиева не появится на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что российская фигуристка Камила Валиева не появится на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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