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В МОК усомнились в присутствии Валиевой на следующей пресс-конференции

В МОК усомнились в присутствии Валиевой на следующей пресс-конференции

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что российская фигуристка Камила Валиева не появится на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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