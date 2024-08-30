Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Лето позади, и в нашу жизнь врывается осень, приносящая с собой свежий ветер перемен. Эта золотая пора, как правило, насыщена не только изменениями природы, но и особыми астрологическими событиями, которые можно использовать с пользой, чтобы улучшить свой внешний вид.