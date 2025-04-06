«Я счастлив!» Макс Ферстаппен – о победе на Гран При Японии

«Я счастлив!» Макс Ферстаппен – о победе на Гран При ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал свой успех на Гран При Японии, ставший для него четвертым подряд на Сузуке и первым в сезоне-2025.
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