«Я счастлив!» Макс Ферстаппен – о победе на Гран При Японии

«Я счастлив!» Макс Ферстаппен – о победе на Гран При ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал свой успех на Гран При Японии, ставший для него четвертым подряд на Сузуке и первым в сезоне-2025.